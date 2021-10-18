Омич в Калачинске украл золотых украшений на 650 тысяч рублей

Награбленное омич носил с собой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию обратился владелец ювелирного магазина в Калачинске. Он сообщил, что ночью его ограбили. Оказалось, что преступники взломали рольставни, спилили решетки и сломали створку окна. Из магазина воры вынесли украшений на 650 тысяч рублей.

В ходе опроса свидетелей полицейские выяснили, что накануне в магазин заходил странный человек в камуфляже. Продавцы рассказали, что он мерил много колец, но ничего не купил. Очевидцы видели, как тот же человек допоздна стоял неподалеку от магазина и наблюдал за ним. Стало ясно, что к краже он готовился. В результате поисков полицейские поймали 28-летнего омича с награбленным в карманах. Он не придумал ничего лучше, чем носить золото с собой.

Утром он собирался вернуться в Омск, чтобы сдать похищенное в ломбард. Оказалось, что и в Калачинске он оказался не просто так. Воришку уже разыскивали за кражу в Октябрьском округе, а в райцентр он отправился к другу, чтобы скрыться. В отношении омича возбудили уголовное дело, ему грозит до 6 лет лишения свободы.