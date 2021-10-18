Под Омском 8-летний ребенок попал под поезд

Машинист пытался затормозить, но не успел. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия произошла в минувшие выходные под омском на перегоне между станциями Пламя и Петрушенко. 8-летний мальчик, как сообщают в транспортной полиции, гулял вдоль железнодорожных путей около 13:00 17 октября. В это же время там проходил грузовой состав.

Его машинист заметил мальчика и несколько раз подал звуковой сигнал, но ребенок на него не отреагировали. Машинаст тут же применил экстренное торможение, но расстояние было слишком коротким.

К счастью, под колеса ребенок не попал, но ударился головой о выступающую часть вагона. С места происшествия его в больницу увезла бригада скорой помощи. А всем омичам еще раз напоминают, что вблизи железнодорожных путей следует быть внимательными и острожными. Не стоит находиться в таких местах в наушниках.