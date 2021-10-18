В Омске найден мертвым брат известного омского предпринимателя Темури Латарии

В обстоятельствах смерти бизнесмена разбирается Следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 15 октября, в его квартире в Кировском округе найден мертвым 57-летний Виталий Латария, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает «Город55».

По предварительной информации, брат известного омского предпринимателя Темури Латарии покончил с собой, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Однако окончательные выводы можно делать, когда будут готовы результаты судмедэкспертизы.

Добавим, в 2019 году Черлакский мясокомбинат, собственником которого был Виталий Латария, обанкротился. За бизнесменом числится долг на сумму более чем в 22 млн рублей.