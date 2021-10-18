В Омске на заводе сортировщики мусора нашли боеприпасы для снайперской винтовки

Необычную находку на конвейерной ленте обнаружили в субботу в ночную смену. Среди движущихся по транспортеру отходов лежала пулеметная лента.

Боеприпасы не успели дойти до магнитов, отбирающих металл, их заметил на конвейере один из сортировщиков. Завод был немедленно остановлен, рабочие до приезда оперативных служб эвакуированы.

Прибывшие специалисты изъяли, непонятно как очутившуюся в мусоре, пулеметную ленту. Теперь перед оперативными службами стоит задача установить и найти хозяина выброшенных боеприпасов.

Дело в том, что они строго ограничены в обороте, подобные патроны не купить в магазине обычному человеку. Предположительно, пулеметная лента, годная для снайперской винтовки, могла принадлежать какой-то воинской части.

Напомним, что сегодня 80% городского мусора проходит сортировку на двух заводах, принадлежащих региональному оператору по ТКО. Кроме того, в настоящее время регион ведет подготовительную работу по строительству трех крупных эко кластеров по переработке мусора.