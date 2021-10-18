Омская мэрия хочет продать недострой у магазина «Метро»

В Омске еще один участок с недостроем выставили на торги.

В Омске еще один участок земли выставили на торги. Мэрия уже объявила конкурс на застройку участка на улице 70 лет Октября. Сейчас с молотка должен уйти еще один участок земли, но на этот раз с недостроем.

Речь идет об объекте на улице Маршала Жукова. Строительство планировали начать еще в 2017 году. Тогда компания ООО «Юпитер» взяла его в аренду на 2 года и 8 месяцев, даже начала работы, но быстро их приостановила. После этого никто так и не довел объект до завершения.

Сейчас мэрия планирует сдать его в аренду для застройки за 1 772 000 рублей. Земельный участок составляет около 1 500 квадратных метров, а площадь застройки 548 квадратных метров. Этот участок можно использовать для постройки торговых центров или магазинов. Торги пройду 24 ноября.