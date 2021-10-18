Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 9:34

С аренды киосков бюджет Омска получил 202 миллиона рублей

Эти деньги предприниматели платят за аренду места
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За аренду киосков омские предприниматели заплатили более 200 миллионов.

За аренду киосков омские предприниматели заплатили более 200 миллионов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году бюджет Омска пополнился на 202,1 миллион рублей только за счет отчислений владельцев нестационарных киосков, которые платят аренду за место. Такой статистикой поделились в администрации. Также отметили, что сумма складывается не только непосредственно из арендной платы, но и из продажи права на заключение договоров на размещение объектов и штрафов за незаконное размещение.

Также регулярно проводят рейды по выявлению незаконных НТО. Многие владельцы убирают киоски самостоятельно, но есть и те, кто против таких мер. Тогда сносить киоски приходится силами администрации.

Предпринимателям напомнили, что необходимо сделать, чтобы киоск стоял по всем правилам.

- Для включения торгового места в схему размещения НТО необходимо подать заявление в администрацию соответствующего округа Омска, на территории которого планируется размещение НТО. К заявлению прилагаются графическое отображение места размещения НТО, выполненное с учетом топографической основы масштаба 1:500, без отображения инженерных коммуникаций, информация о типе архитектурного облика НТО, цвете и материале отделки фасадов, - отметили в мэрии.