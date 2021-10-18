С аренды киосков бюджет Омска получил 202 миллиона рублей

За аренду киосков омские предприниматели заплатили более 200 миллионов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году бюджет Омска пополнился на 202,1 миллион рублей только за счет отчислений владельцев нестационарных киосков, которые платят аренду за место. Такой статистикой поделились в администрации. Также отметили, что сумма складывается не только непосредственно из арендной платы, но и из продажи права на заключение договоров на размещение объектов и штрафов за незаконное размещение.

Также регулярно проводят рейды по выявлению незаконных НТО. Многие владельцы убирают киоски самостоятельно, но есть и те, кто против таких мер. Тогда сносить киоски приходится силами администрации.

Предпринимателям напомнили, что необходимо сделать, чтобы киоск стоял по всем правилам.

- Для включения торгового места в схему размещения НТО необходимо подать заявление в администрацию соответствующего округа Омска, на территории которого планируется размещение НТО. К заявлению прилагаются графическое отображение места размещения НТО, выполненное с учетом топографической основы масштаба 1:500, без отображения инженерных коммуникаций, информация о типе архитектурного облика НТО, цвете и материале отделки фасадов, - отметили в мэрии.