ВТБ Мобайл запустил доставку и онлайн-оформление SIM-карт в Омской области

На ВТБ Мобайл можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Абоненты могут подобрать удобный тариф, определив подходящую комбинацию минут и гигабайтов. Наиболее востребован тарифный план «Оптимальный» — 15 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и трафик переносятся на следующий месяц.

Клиентам ВТБ с SIM-картой ВТБ Мобайл доступны дополнительные преимущества: бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе, а также возможность оплачивать до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус».

«Полезные и удобные мобильные сервисы, облегчающие решение повседневных задач каждому человеку, прочно вошли в нашу жизнь. Мы рады презентовать жителям Омской области современного мобильного оператора ВТБ Мобайл, предоставляющего больше возможностей абонентам за счет интеграции с банковскими сервисами. Стратегия банка ВТБ направлена на цифровизацию банковских услуг, которая делает жизнь наших клиентов еще более комфортной и избавляет от ненужных расходов», − прокомментировал Дмитрий Ким, управляющий ВТБ в Омской области.

ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году. В текущем году произведено подключение еще семи регионов России, в том числе с октября 2021 сервисы оператора стали доступны жителям Омской области. Подробная информация по тарифам и условиям — на сайте vtbmobile.ru.

Банк ВТБ (ПАО)