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Общество18 октября 2021 9:11

Дворник избил омича за парковку на месте для инвалидов

Водитель занял место у аптеки, и это не понравилось пенсионеру
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич припарковался в неположенном месте и получил по голове.

Омич припарковался в неположенном месте и получил по голове.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд разбирался в деле 72-летнего омича, которого обвиняли в причинении легкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в июне этого года, а причиной стало нарушение правил парковки. В роковой день водитель припарковался у аптеки на месте, выделенном для инвалидов, хотя сам таковым не являлся. Это и не понравилось 72-летнему подсудимому, который трудился дворником на этом участке. Когда владелец авто вернулся, мужчина сделал ему замечание, а после разгорелась ссора. Дворник схватил обрезок трубы, оказавшийся неподалеку, и ударил оппонента по голове. Эту травму медики квалифицировали, как легкий вред здоровью, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Суд рассмотрел все предъявленные доказательства и признал дворника виновным. Он сам также признал вину. Наказание ему назначили наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.