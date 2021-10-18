Дворник избил омича за парковку на месте для инвалидов

Омич припарковался в неположенном месте и получил по голове. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд разбирался в деле 72-летнего омича, которого обвиняли в причинении легкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в июне этого года, а причиной стало нарушение правил парковки. В роковой день водитель припарковался у аптеки на месте, выделенном для инвалидов, хотя сам таковым не являлся. Это и не понравилось 72-летнему подсудимому, который трудился дворником на этом участке. Когда владелец авто вернулся, мужчина сделал ему замечание, а после разгорелась ссора. Дворник схватил обрезок трубы, оказавшийся неподалеку, и ударил оппонента по голове. Эту травму медики квалифицировали, как легкий вред здоровью, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Суд рассмотрел все предъявленные доказательства и признал дворника виновным. Он сам также признал вину. Наказание ему назначили наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.