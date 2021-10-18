Победительницей конкурса социальных предпринимательниц «Омская сударыня-2021» стала Юлия Алхамви

Накануне в «Арт-центре на Любинском» прошел отчетный концерт конкурса «Омская сударыня», который представил зрителям самых успешных, талантливых социальных предпринимательниц региона.

В финал вышли – 11 участниц: Александра Сидорова, руководитель семейного клуба «Семушка»; Юлия Алхамви, основатель кафе кондитерской арабских натуральных сладостей; Юлия Николавева, лидер социального проекта «ДоброЕль»; Ирина Ляпина, директор футбольного мини-манежа «Юность»; Сумбель Хасанова, автор проекта по возрождению села в Тарском районе; Анастасия Зайцева, лидер АНО «Рассветы»; Елена Хохлова, руководитель сети детских проектов «FRIENDS' WORLD»; Дарья Ситникова, лидер Омского отделения организации «Опора России»; Наталья Стрельбицкая, создатель бренда дизайнерской одежды и ателье; Татьяна Столярова, владелица клуба «Женское вдохновение»; Елена Недбаева, руководитель Монтесорри центра «Розовый кубик».

Они работают в разных сферах, но объединяет их то, что все они – красавицы, умницы и большие труженицы. Большинство из них прошли обучение в Омском ЦИСС и получили статус социальных предпринимателей. Конкурсантки рассказали о своей работе и жизненном кредо, ответили на заковыристые вопросы ведущего, исполнили зажигательный спортивных танец и предстали во всей красе на торжественном дефиле.

Члены жюри, в составе которого были представители бизнеса, власти и общественных формирований, заявили, что победительницы определились по результатам «домашней заготовки» – творческого номера с участием членов семьи и групп поддержки. Конкурсантки читали стихи, исполняли песни, танцы и даже акробатические этюды. Супруги Александр и Ирина Ляпины и их маленькая дочка в костюмированной сценке продемонстрировали, как можно заинтересовать футболом самых юных спортсменов. Семья Недбаевых – мама, папа и сын выстроили пирамиду саморазвития из кубиков Монтессори. Супруги Ситниковы, занимающиеся борьбой с грызунами и вредными насекомыми, вышли в образе «охотников за приведениями». Александра Сидорова, ее муж и сыновья исполнили забойный танец по мотивам комикса «Маска». А Юлия Алхамви вместе с дочкой заворожили всех восточными мотивами.

«Чтобы заниматься социальным бизнесом, нужно иметь душу, и еще кое-что за душой», - убеждена Юлия Алхамви, которая получила рубиновую корону главной омской Сударыни. Фамилия победительницы – от мужа-сирийца, созвучна с пахлавой, которую они успешно продвигают на международных выставках. Захир и Юлия производят натуральные восточные сладости под маркой «Алхамви», признанной своеобразным омским брендом.

«Упала, встала, пошла дальше»,- таков девиз первой вице-Сударыни Александры Сидоровой, которая за 10 лет создала сеть семейных клубов «Семушка», победила смертельную болезнь, родила двоих сыновей и организовала дело так, что теперь остается время для семьи и самосовершенствования.

Вторая вице-Сударыня Дарья Ситникова не ограничивается основной работой, а еще является вдохновителем и организатором общественной деятельности в «Опоре России». Обладательницы второго и третьего места также получили короны, а всем участницам вручены памятные ленты с титулами, соответствующими их натуре: «Очарование», «Грациозность», «Нежность», «Элегантность» и т.д., а также цветы и подарки от спонсоров.

Конкурс «Омская сударыня» - социальный проект разработанный резидентами кластера социальных инноваций Мариной Брагиной и Светланой Чубиковой, проводится с 2018 года при поддержке Администрации г. Омска. Его участницы в течение трех месяцев проходят «перезагрузку», занимаются с психологами, режиссерами, стилистами, проходят мастер-классы по саморазвитию, участвуют в творческих мероприятиях и затевают совместные акции. В этом году конкурсантки провели благотворительную встречу с подопечными Фонда «Обнимая небо», а участницы всех трех сезонов высадили в парке «Зеленый остров» аллею «Омских сударынь».

«Социальное предпринимательство называют бизнесом с привлекательным лицом, потому что до 90 процентов работающих в этой сфере – женщины. Они решают социальные задачи, находятся в постоянном контакте с людьми, успевают при этом заниматься домом, воспитанием детей и общественной работой. Конкурс помогает преодолеть психологическое выгорание, раскрывает таланты наших «бизнес-леди». С каждым годом появляется все больше желающих принять в нем участие. Уже сейчас появились претендентки на следующий сезон. Нашим опытом развития женского социального предпринимательства заинтересовались активистки «Союза женщин России», и проект будет представлен 22 октября на площадке Международного форума ИННОСИБ в Конгресс-холле», - пояснила организатор и вдохновитель «Омских сударынь» Марина Брагина.