На омском мусороперерабатывающем заводе прошла эвакуация из-за патронов для винтовки

Боевые патроны нашел один из сотрудников завода. Фото: региональный оператор по ТКО "Магнит"

Накануне работу омского мусороперерабатывающего завода нарушила необычная находка. Один из сортировщиков в груде обычных отходов обнаружил пулеметную ленту с патронами. Они не успели дойти до магнитов, отделяющих металлический мусор.

Как уточнили в пресс-службе регионального оператора «Магнит», всех работников сразу эвакуировали до приезда оперативных служб.

Патроны оказались на ленте вместе с другими бытовыми отходами. Фото: региональный оператор по ТКО "Магнит"

Специалисты ФСБ изъяли патроны и объяснили, что просто так они попасть в мусор не могли. Их нельзя купить в обычном охотничьем магазине, поэтому никто из обычных граждан не мог выбросить их по ошибке. Предположили, что патроны могут принадлежать одной из воинских частей. Но владельца пулеметной ленты еще предстоит установить.