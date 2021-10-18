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Происшествия18 октября 2021 7:04

На трассе под Омском в жуткой аварии погиб водитель газели

Столкновение произошло вечером
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Авария произошла на трассе под Омском.

Авария произошла на трассе под Омском.

Накануне, 17 октября, в 16:50 в Госавтоинспекцию сообщили об аварии на трассе под Омском. Столкновение произошло на 587 километре печально известной дороги Омск-Тюмень. На месте аварии предварительно установили, что водитель грузовой ГАЗели столкнулся с грузовиком марки «Шакман», двигавшемся в попутном направлении. Удар был таким сильным, что водительскую кабину ГАЗели смяло. От нее почти ничего не осталось. Кузов машины тоже пострадал.

Кабина водителя ГАЗели серьезно пострадала.

Кабина водителя ГАЗели серьезно пострадала.

Как отметили в пресс-службе Госавтоинспекции, 39-летний водитель ГАЗели скончался на месте до приезда медиков. Второй водитель не пострадал. По факту аварии проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства и причины случившегося.