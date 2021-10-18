На трассе под Омском в жуткой аварии погиб водитель газели

Авария произошла на трассе под Омском.

Накануне, 17 октября, в 16:50 в Госавтоинспекцию сообщили об аварии на трассе под Омском. Столкновение произошло на 587 километре печально известной дороги Омск-Тюмень. На месте аварии предварительно установили, что водитель грузовой ГАЗели столкнулся с грузовиком марки «Шакман», двигавшемся в попутном направлении. Удар был таким сильным, что водительскую кабину ГАЗели смяло. От нее почти ничего не осталось. Кузов машины тоже пострадал.

Кабина водителя ГАЗели серьезно пострадала.

Как отметили в пресс-службе Госавтоинспекции, 39-летний водитель ГАЗели скончался на месте до приезда медиков. Второй водитель не пострадал. По факту аварии проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства и причины случившегося.