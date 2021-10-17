Омский университет частично перешел на дистанционное обучение из-за коронавируса

В официальной группе филфака ОмГУ разместили информацию о переходе на дистанционное обучение из-за осложнившейся ситуации с ковидом.

– По приказу ректора и распоряжению декана с 18.10 по 7.11 на факультете филологии и медиакоммуникаций занятия проходят дистанционно. Просим студентов отнестись к этому формату серьезно: не пропускать занятия, включать веб-камеры, – говорится в сообщении.

Также из дома будут заниматься студенты экономического и юридического (за исключением 1 и 2 курса) факультетов.

Напомним, в сентябре частично перешли на дистанционку еще шесть омских вузов и два колледжа.