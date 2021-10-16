К омскому роддому подъехали сразу две пожарные машины

Инцидент произошел в роддоме на улице Магистральной.
Инцидент произошел днем в субботу, 16 октября. Жителей городка Нефтяников озадачили две пожарные машины, быстро подъехавшие к роддому на улице Магистральной.
Впрочем, ничего нештатного там не случилось. Как пояснили «КП-Омск» в пресс-службе областного ГУ МЧС, в здании произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
В результате происшествия никто не пострадал, возгорания не было.
К зданию подъехали две пожарных машины.
Выяснилось, что тревога была ложной.