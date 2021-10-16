Суточный прирост зараженных коронавирусом в Омской области приближается к кризисным цифрам

Заболеваемость в регионе продолжает расти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с распространением коронавируса в Омской области становится все более напряженной. В областном минздраве перестали публиковать ежедневную статистику. Теперь эти данные можно узнать только на федеральном сайте «Стопкоронавирус.рф».

По его информации на 15 октября, тесты на ковид подтвердились еще у 392 жителей Омской области (90 123 за весь период). Однако число выздоровевших почти равное – 389 пациентов (71 191 за весь период).

Стабильно высокой остается и смертность от COVID-19. За сутки инфекция унесла жизни еще четверых человек (2 314 за весь период). Антирекорд по этому показателю зафиксирован 8 октября – сразу 16 умерших.

Тем временем, чтобы справиттся с ситуацией, областное правительство предлагает ввести пропуск по QR-кодам в спортивные и развлекательные заведения.