В Омске подорожали яйца, хлеб и молоко

В Омске подорожали сезонные овощи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Департамент городской экономической политики Омска обнародовал данные еженедельного мониторинга цен на продукты и товары первой необходимости. Как выяснилось, за отчетный период незначительно подорожали яйца, хлеб, молоко, сгущенка и вермишель. Также отмечается существенный (сразу на 15%) рост цен на сезонные овощи – огурцы и помидоры.

На 12 октября по сравнению с 5 октября цены на картофель увеличились в среднем на 3,5 %, зато практически не изменилась стоимость лука, моркови и капусты. Мониторинг цен проводится по 67 наименованиям продовольственных и непродовольственных товаров в 20 сетевых магазинах города. При анализе результатов мониторинга учитываются также данные Омскстата.