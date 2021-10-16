В Омске поймали афериста, который знакомился в ночных клубах с девушками, а потом крал их сумки

Вору теперь грозит 2 года другого клуба по интересам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24-летняя омичка отправилась развлекаться в ночной клуб на улице Кемеровской. Девушка пошла танцевать, оставив сумочку. Вернувшись, не нашла ее.

Потерпевшая обратилась в полицию. Причиненный ущерб она оценила в 5 700 рублей. Вора вскоре вычислили. Им оказался 25-летний житель Центрального округа.

– Сотрудники ППС, находящиеся на маршруте патрулирования, задержали злоумышленника неподалеку от увеселительного заведения, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Полицейские доставили подозреваемого в отдел для дальнейшего разбирательства. Дознавателем в ходе допроса установлено, что задержанный специально знакомился с девушками в клубе с целью завладения их имуществом.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. За кражу ему грозит до двух лет колонии.