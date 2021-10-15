Омский оперштаб обсудит введение QR-кодов для посещение общественных мест

Ко всем ограничениям в Омске, возможно, прибавится и обязательное наличие QR-кода о вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омичи продолжают жить в условиях пандемии. Уже больше полутора лет в нашем регионе и по всей России дейсвуют ковидные ограничения. В понедельник, 18 октября, состоится очередное заседание оперштаба. Ждать послаблений точно не стоит, в последнее время ситуация с заболеваемостью ковидом остается напряженной.

- Традиционно будет рассматриваться вопрос о продлении действующих в Омской области мер. Кроме того, будет обсуждаться возможность введения дополнительных ограничений, предложенных региональным Роспотребнадзором. Таких как введение обязательной проверки QR-кодов при посещении гражданами предприятий общественного питания, спортивных объектов, а также организаций, оказывающих услуги в культурно-развлекательной сфере, - отметили в пресс-службе областного правительства.

Заседание назначено на понедельник на 16:00. «Комсомолка» пообщалась с омскими предпринимателями и узнала их мнение об использовании системы QR-кодов.