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Общество15 октября 2021 14:27

«Крутые пацаны, типа?»: Водитель маршрутки в Омске делал видеозвонки за рулем

Его оштрафовала полиция
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи посчитали опасным поведение водителя, с ними согласились и полицейские.

Омичи посчитали опасным поведение водителя, с ними согласились и полицейские.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нередко омичи жалуются на водителей общественного транспорта. В основном это касается грубого обращения с пассажирами. Но в этот раз водитель никому не грубил, не ругался матом и не высаживал пассажиров посреди дороги. И все же пассажиров возмутил его поступок: во время движения омич стал звонить по видеосвязи.

- Че, крутые пацаны что ли типа? – обратился он к собеседникам, предварительно сняв маску.

- Прошу прощение за такое видео, но снова малоприятный фактор. Водитель 385 маршрутки одновременно ею управляет и активно общается по видеосвязи через общий чат сразу с тремя такими же водилами. По-моему, это не безопасно, - отметил автор видео.

Как рассказали в пресс-службе полиции, нарушителя оперативно нашли. На него завели административное дело и выписали штраф 1,5 тысячи рублей.

Смотреть видеосюжет
Водитель маршрутки в Омске разговаривает по телефону за рулем
Водитель маршрутки в Омске разговаривает по телефону за рулем