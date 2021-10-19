Предотвращен незаконный ввоз

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области за 9 месяцев этого года на четырех фитосанитарных постах на российско-казахстанском участке государственной границы проконтролировали 4998 транспортных средств, перевозивших 89,7 тыс. тонн импортной подкарантинной продукции. При этом был выявлен ряд нарушений в результате которых 200 транспортных средств с подкарантинной продукцией общим весом 3,2 тыс. тонн вернули в Казахстан. За такой же период в прошлом году было возвращено 213 транспортных средств с подкарантинной продукцией общим весом 3,7 тыс. тонн.

Основные нарушения, которые допускают участники ВЭД при ввозе подкарантинной продукции: отсутствие фитосанитарных сертификатов и ввоз партий продукции по недействительным фитосанитарным сертификатам. Кроме того, грузы возвращали, поскольку на территории нашей страны стали действовать временные ограничения ввоза отдельных видов подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана.

По фактам выявленных нарушений Управлением Россельхознадзора виновных привлекли к административной ответственности, а партии подкарантинной продукции, ввезенные с нарушениями законодательства, возвратили странам–экспортерам.