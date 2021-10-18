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Общество18 октября 2021 6:17

Мед из Киргизии не допустили в Омскую область

На товар отсутствовали необходимые в таких случаях документы.
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Речь идет в первую очередь о ветеринарном сертификате Таможенного союза, который необходим для перевозки товара через границу. Между тем у перевозчика на партию меда имелись только товарно-транспортные документы. Этот подконтрольный госветнадзору груз - мед в количестве 53 кг/12 мест был задержан 15 октября специалистами Управления Россельхознадзора в ППУ «Черлакский». Его перевозил россиянин из Киргизского Бишкека в Омск. Поскольку перевозчик не предоставил необходимые документы, специалисты Управления Россельхознадзора приняли решение вернуть партию продукции назад к месту погрузки. А правонарушителя привлекли к административной ответственности согласно ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».