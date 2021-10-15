Магистратура ОмГПУ открывает новые горизонты для карьерного роста

Спикерами выступили руководитель Центра магистерской подготовки Елена Викторовна Чухина и ответственный секретарь приемной комиссии ОмГПУ Татьяна Владимировна Воропаева.

Серия вебинаров, посвященная магистерскому образованию в ОмГПУ, проводится прежде всего для абитуриентов, которые не могут лично посетить вуз и задать интересующие их вопросы. По словам организаторов, наибольшее количество подключений к вебинару наблюдалось из Республики Казахстан.

Елена Викторовна Чухина рассказала слушателям вебинара о деятельности Центра магистерской подготовки, содержании основных образовательных программ и перспективах академической карьеры. «Актуальность такого вебинара обусловлена тем, что магистерское образование сейчас популярно как никогда. Магистратура дает возможность человеку из одной профессиональной сферы перейти в совершенно другую. Также магистратура является одной из ступеней образования. Можно продолжать свое обучение затем и в аспирантуре, таким образом в вузах появляются новые педагогические кадры, а это способствует развитию науки в целом», – отметила Елена Викторовна.

В ходе вебинара Татьяна Владимировна Воропаева ответила на вопросы о сроках обучения и правилах приема в магистратуру, сообщила об особенностях поступления для иностранных граждан. «Количество поступающих в магистратуру с каждым годом увеличивается. Наш вебинар позволил участникам получить актуальную информацию о поступлении в магистратуру ОмГПУ. В настоящее время ОмГПУ проходит конкурс магистерских программ, реализация которых начнется в следующем учебном году. Сейчас идет набор на заочную форму обучения – до 9 ноября. С перечнем магистерских программ можно ознакомиться на сайте вуза. Магистерские программы ОмГПУ – это возможность получить еще одну профессию или квалификацию либо углубить знания и улучшить подготовку по уже полученной профессии, расширить перечень имеющихся компетенций», – подчеркнула Татьяна Владимировна.

Подать документы на заочное обучение можно:

Трансляция эфира шла в официальной группе ОмГПУ «ВКонтакте», на YouTube и в BigBlueButton. Участники проявляли активность и задавали большое количество вопросов.

Напомним, что в октябре–декабре текущего года в ОмГПУ пройдут Дни специальностей. Будущие абитуриенты и их родители смогут поближе познакомиться с факультетами нашего вуза.

Отдел информационной политики