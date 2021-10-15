В Омской области началась Всероссийская перепись населения

Уже сегодня жители региона могут выбрать один из двух способов участия в переписи: самостоятельное заполнение электронного переписного листа на портале Госуслуг или визит на переписной участок в ближайший офис МФЦ.

Для участия в первой цифровой переписи необходима регистрация стандартной или подтверждённой учётной записи на Госуслугах и устройство с выходом в интернет. Электронный переписной лист будет доступен в списке госуслуг вплоть до 8 ноября. Время его заполнения – 15-20 минут, но предусмотрена и возможность отсроченной переписи с сохранением данных. С одной учётной записи можно переписать всех членов семьи, ведущих общее хозяйство. После заполнения переписного листа важно сохранить уникальный цифровой код и показать его переписчику, который обязательно посетит все жилые помещения своего участка с 18 октября по 14 ноября.

В сорока двух многофункциональных центрах Омской области организованы рабочие места переписчиков Омскстата и волонтёров Росмолодёжи. Волонтёры будут вести просветительскую работу по вопросу цифровой переписи, а переписчики – непосредственно проводить опрос граждан, выбравших перепись на нейтральной территории.