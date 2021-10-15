В Омске уголовник убил владельца квартиры, потребовавшего плату за жилье

Подозреваемого уже задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все произошло в одном из домов Чкаловского поселка. 57-летний владелец квартиры выпивал с 45-летним жильцом. В ходе застолья первый потребовал оплатить аренду. Второй огорчился, схватил кухонный нож и убил оппонента.

– В результате осмотра места происшествия, опросов соседей и других проведенных следственных действий и оперативных мероприятий следователями совместно с сотрудниками УМВД России по Омской области установлено, что к преступлению причастен ранее судимый (в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) 45-летний квартирант, который скрылся с места преступления. Благодаря грамотным действиям оперативников подозреваемый в течение суток был задержан, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего.