Омичи на два вечера останутся без 20 телеканалов

В Омске на два вечера отключат телевизионные каналы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Омска предупредили об отключении всего пакета бесплатных цифровых телеканалов. Это произойдет из-за запланированных профилактических работ. Пока известно, что проходить они будут с 22:00 до 7:00 17 и 18 октября. У омичей не получится скоротать воскресный вечерок перед телевизором. В это же время отключения будут в Таре и Черлаке.

Как отметили в омском областном радиотелевизионном передающем центре отметили, что профилактические работы согласованы со всеми теле- и радиоканалами. В это время не будут транслировать никаких важных передач.