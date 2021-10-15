В Омске пройдет финал конкурса «Омская сударыня»

Компетентное жюри определит самых успешных, талантливых и креативных представительниц социального бизнеса.

Конкурс «Омская сударыня» проводится в Омске в третий раз по инициативе резидентов кластера социальных инноваций Марины Брагиной и Светланы Чубиковой и состоит из нескольких этапов. Участницы проходили тренинги, мастер-классы по управлению бизнесом, стилю, модным трендам и актерскому мастерству, организовали социальные акции и запланировали совместные проекты. Так, конкурсантки, включившиеся в борьбу с августа, успели высадить именную аллею в парке «Зеленый остров», провели благотворительную встречу с подопечными Фонда «Обнимая небо» и волонтерами, многому научились и теперь готовы представить свои достижения в отчетном концерте.

В финал конкурса вышли – 11 участниц: Александра Сидорова, руководитель семейного клуба «Семушка»; Юлия Алхамви, основатель кафе кондитерской арабских натуральных сладостей; Юлия Николавева, лидер социального проекта «ДоброЕль»; Ирина Ляпина, директор футбольного мини-манежа «Юность»; Сумбель Хасанова, основатель проекта по возрождению села в Тарском районе; Анастасия Зайцева, лидер АНО «Рассветы»; Елена Хохлова директор сети детских проектов «FRIENDS' WORLD»; Дарья Ситникова, лидер Омского отделения организации «Опора России»; Наталья Стрельбицкая, создатель бренда дизайнерской одежды и ателье; Татьяна Столярова, владелица клуба «Женское вдохновение»; Елена Недбаева, руководитель Монтесорри центра «Розовый кубик».

Почти все они прошли обучение в Школах Омского ЦИСС, многие из них входят в региональный реестр как руководители социальных организаций, являются обладателями субсидий и грантов по итогам муниципальных, региональных и федеральных отборов.

В финале девушкам предстоит выступить в четырех тематических выходах. Будет представлена деловая часть с самопрезентацией, спортивный выход с исполнением группового танца, семейный выход – трогательный и, как правило, самый массовый, когда на сцену выходят дети, мужья, группа поддержки. По итогам выступлений определится, кто же получит звание «Омской Сударыни-2021».

В Центре инноваций социальной сферы пояснили, что около 90 процентов социальных предпринимателей – женщины, которые готовы поделиться своими навыками и опытом, чтобы улучшить жизнь окружающих. Омским конкурсом заинтересовались на федеральном уровне. Познакомится с «Омскими сударынями» приедет делегация активисток из 20 регионов страны и Луганска во главе с Председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатериной Лаховой. Опыт Омской области в поддержке женского предпринимательства будет представлен на одной из площадок деловой программы X Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов ИННОСИБ, который пройдет 22 октября в Конгресс-холле. В числе участников панельной дискуссии будут организаторы и участницы конкурса «Омская сударыня».