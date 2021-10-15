В «Росводоканал Омск» стартовал 2-й этап акции «Кубометры в подарок»

Стать участником ежегодной акции может каждый абонент, получающий услуги водоснабжения и водоотведения от «Росводоканал Омск». Для того, чтобы лицевой счёт попал в число участников акции, необходимо оплатить долги в водоканал до 10 января 2022 года, или ежемесячно оплачивать потребленные услуги во втором полугодии 2021 года.

«Акцию «Кубометры в подарок» мы проводим седьмой год. Для наших абонентов участие в ней стало доброй традицией, а получить бонусы в виде кубометров чистой питьевой воды – всегда приятно. Специально подавать заявки на участие не нужно, достаточно регулярно оплачивать услуги предприятия. Генератор случайных чисел выберет лицевые счета потребителей, соответствующих условиям акции. Начисляя абонентам призовые кубометры, мы выражаем им свою благодарность за своевременную оплату ресурсов», - рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

По состоянию на 1 октября 2021 года более 400 тысяч клиентов имеют долги за услуги водоснабжения и водоотведения. Акция призвана снизить дебиторскую задолженность населения перед омским водоканалом, которая превышает полмиллиарда рублей, а также поощрить добросовестных потребителей компании.

В первом этапе акции участвовали 188 122 лицевых счета. Десять призовых кубометров воды в денежном эквиваленте зачислены на лицевые счета 500 победителей. Во втором этапе акции эти потребители участвовать не будут.

Напомним, акция «Кубометры в подарок» проводится с 2014 года. За это время её победителями стали более 5 тысяч лицевых счетов, на которые были начислены призовые кубометры холодной воды от «Росводоканал Омск».