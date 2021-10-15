Омичка разозлилась на остановившего ее гаишника и в отместку обвинила его в вымогательстве

Автовладелица пожаловалась, что полицейский требовал у нее деньги. Фото: Архив "КП"

Все произошло еще 26 апреля. 48-летняя женщина на «Тойоте Лэнд Крузер» проехала по «зебре», не уступив дорогу пешеходам. За нарушение ее остановил госавтоинспектор.

Автоводительницу это настолько возмутило, что она в отместку решила оговорить полицейского. Когда женщину доставили в отдел, она сообщила коллегам гаишника, что тот вымогал у нее взятку в 5 тысяч рублей.

Этот факт не подтвердился. Теперь предприимчивой, но не слишком сообразительной женщине грозит не только административка за нарушение ПДД, но и уголовное дело.

– Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), – рассказали в пресс-службе областного СУ СК.

Впрочем, также сообщается, что подозреваемая раскаялась и загладила ущерб. Так что ей, по всей видимости, удастся отделаться штрафом.