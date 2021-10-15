В выходные омским водителям советую быть внимателььными на дорогах из-за тумана

Недавно омичи уже жаловались на плотный туман, укрывший утром не только область, но и город. Водители буквально ничего не видели из-за плотной белесой дымки.

В МЧС по Омской области предупреждают, что опасное явление задержится в регионе до 17 октября. Эту информацию подтверждают и синоптики. Особое внимание просят уделить безопасности на дорогах. По статистике, большинство аварий в туман происходит с впереди идущим транспортом. Это происходит из-за того, что все объекты кажутся в тумане дальше, чем есть на самом деле.

В пресс-службе МЧС водителям советуют максимально снизить скорость, если они попали в туман. Также следует использовать ближний свет и противотуманные фары, ещё можно открыть окно, чтобы лучше слышать звуки от других автомобилей а дороге.