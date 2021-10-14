АО «Омск РТС» получило паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

Комплексная комиссия в течение сентября оценивала уровень подготовки персонала и техническую готовность оборудования структурных подразделений АО «Омск РТС» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

АО «Омск РТС» в очередной раз подтвердило статус надёжного поставщика тепловой энергии. Шестой год подряд компания получает паспорт готовности под номером «один» в городе Омске.

Сразу после окончания прошлого отопительного сезона компания приступила к подготовке к новому. С целью проведения мероприятий, направленных на повышение надёжности теплоснабжения и снижение тепловых потерь, проведён капитальный ремонт 2,8 км трубопроводов, замена тепловой изоляции на 1,1 км (надземных участков), техническое перевооружение 883 м в двухтрубном исполнении (в том числе Северный луч ТЭЦ-5 в районе ул. Красный Пахарь и трубопровод по ул. Б. Хмельницкого). В межотопительный период проведены более 250 гидравлических испытаний для выявления слабых участков тепловых сетей и оперативного ремонта до наступления холодов.

Все силы компании «Омск РТС» и подрядных организаций были направлены на подготовку к отопительному сезону 2021-2022 гг. Главная задача - максимально подготовить сети к предстоящему осенне-зимнему периоду, чтобы обеспечить надёжное и бесперебойное теплоснабжение омичей, выполнена.