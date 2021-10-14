Омского студента-историка, пропавшего во время экспедиции в Калининграде, нашли мертвым

Дмитрий пропал в этом месте. Фото: vk.com/poisk_kaliningrad

Студент из Омска Дмитрий Сорокин отправился в Калининградскую область в экспедицию, организованную вузом. Но 5 октября стало известно о его исчезновении.

К поискам историка-археолога, которыми занимался в том числе поисково-спасательный отряд «Запад», подключили даже квадрокоптеры. Обследовали побережье Балтийского моря, где омича видели в последний раз.

Накануне объявили об остановке поисков. Тело Дмитрий Сорокина нашли в море недалеко от места, где он пропал.

Тело пропавшего нашли здесь. Фото: СУ СК по Калининградской области

В СУ СК по Калининградской области начали доследственную проверку по факту случившегося.

– В ходе осмотра места происшествия повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Личность погибшего установлена. Следователи регионального управления СКР выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.