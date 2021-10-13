Россельхозбанк увеличил поддержку сезонных работ омских аграриев на 30%

При этом от общего объема выданных займов на проведение сезонно-полевых работ, субсидированные кредиты по ставке до 5% в нынешнем году составили 80%.

Сельхозпредприятиям, относящимся к малым формам хозяйствования, на закупку удобрений, ГСМ и запчастей для техникибанк за отчетный период выдал 1,6 млрд. рублей, что на 33% больше показателя первых девяти месяцев 2020 года.

«Одна из главных задач нашего банка - помочь аграриям посеять и собрать первоклассный урожай. Работая с фермерами региона, мы понимаем, насколько для них важна своевременная финансовая поддержка. Огромное значение для бизнеса имеет и доступ к кредитампо льготной ставке. Стараясь поддержать как можно большее количество земледельцев и животноводов, работающих на территории Омской области, с начала года мы увеличили темпы выдач займов на проведение сезонно-полевых работ. В том числе речь идет и про субсидированные кредиты», — отметил директор Омского филиала Россельхозбанка Лев Янеев.

«Наша история сотрудничества с Россельхозбанком – это долгие годы совместной работы, на протяжении которых мы всегда могли рассчитывать на поддержку надежного финансового партнера. Однозначно могу сказать, что полученные заемные средства помогали и помогаютмоему бизнесу расти. В будущем я связываю развитие своего крестьянско-фермерского хозяйства с главным аграрным банком страны», - делится мнением глава КФХАндрей Конев.

Льготные кредиты РСХБ полностью обеспечивают аграриев средствами на посевную и уборочную кампании: приобретение семян, сырья, кормов, средств защиты растений, минеральных удобрений, ГСМ, запчастей для ремонта техники и оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, а также другие мероприятия.

АО «Россельхобанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015г (бессрочная).

Фотоматериал предоставлен пресс-службой АО «Россельхобанк»

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