ОмГУ вновь вошел в предметные рейтинги RUR

12 октября 2021 года рейтинговое агентство RUR (Round University Ranking) опубликовало глобальный предметный рейтинг высших учебных заведений. Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского был представлен в двух предметных областях: гуманитарные науки и социальные науки.

Специалисты оценивали эффективность нескольких сотен ведущих мировых университетов на основе двадцати показателей, распределенных по четырём ключевым направлениям: преподавание, исследования, международное сотрудничество, финансовая устойчивость.

ОмГУ занял:

667 место в глобальном рейтинге по гуманитарным наукам (Humanities), среди российских вузов расположился на 50 строчке.

726 место в глобальном рейтинге по социальным наукам (Social Sciences), среди российских вузов расположился на 70 строчке.

Напоминаем, ОмГУ уже не первый раз попадает в мировые рейтинги лучших вузов.

В 2020 году ОмГУ им. Ф.М. Достоевского улучшил свои показатели в ведущем мировом рейтинге университетов QS University Ranking: Emerging Europe and Central Asia 2021 (места 251-300), а также занял 75 место в Academic Ranking of World Universities – European Standards (ARES-2020). В рейтинге вузов QS BRICS 2019 ОмГУ им. Ф.М. Достоевского уверенно занял место на позициях 351-400.

В 2021 ОмГУ впервые вошел в международный рейтинг Times Higher Education (THE) Impact 2021 и Round University Ranking 2021 (RUR) - основной и предметный (технические и естественные науки), где также занял очень хорошие позиции.