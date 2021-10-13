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Общество13 октября 2021 13:40

Омичка, сломавшая ивы на Ленина, заплатит за них 80 тысяч рублей

Такое решение вынес суд
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Суд обязал омичку выплатить компенсацию за сломанный деревья.

Суд обязал омичку выплатить компенсацию за сломанный деревья.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Летом соцсети облетело видео о том, как девушка в центре Омска рядом со старым Кадетским корпусом сломала несколько ив. Прохожие пытались ее остановить, но девушка не слушала. Она успела серьезно повредить три дерева. Специалисты тогда предполагали, что одно из них даже не удастся спасти. Девушку нашли и привлекли к ответу.

Сегодня омской областной суд рассмотрел иск от «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» к омичке. Бюджетное учреждение требовало возместить причиненный ущерб. Его сумму рассчитали из стоимости саженцев и затрат на содержание деревьев в течение трех лет.

Рассмотрев все доказательства, суд обязал омчку выплатить 80 438 рублей. Как отметили в пресс-службе, сама омичка на заседание не явилась.