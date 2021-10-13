Появился список мест, где в Омске запретят выгул собак

С собакой теперь не пустят на массовые мероприятия.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В администрации Омска разработали проект постановления о том, какие территории попадают под запрет на выгул собак. При его разработке опирались на федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», говорится в документе.
Запрещенными для выгула собак признали:
- озелененные зоны отдыха;
- детские, спортивные площадки;
- территории образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики;
- пляжи;
- кладбища;
- рынки;
- места проведения массовых мероприятий.
Большинство пунктов вполне понятны, но вот какие конкретно зоны будут понимать под «озелененными зонами отдыха» пока не ясно. В тоже время разрешенными остаются места не вошедшие в этот список, а также специальные площадки для выгула и дрессировки собак, а также земли общего пользования.