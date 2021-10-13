Два омича пытались продать краденый снегоуборщик

Омские полицейские случайно задержали воришек у ломбарда.

Дерзкое ночное ограбление совершили два омича в Азовском районе. Парни 25 и 24 лет вывезли из хозяйственной постройки снегоуборочную машину, пока хозяева спали и попытались сдать ее в металлолом в Омске. Они были в шаге от успеха, но у самого ломбарда их остановил наряд полиции.

Два человека со снегоуборочником осенью, когда снег еще не лег, показались подозрительными. Внятно объяснить, откуда у них техника, молодые люди не смогли. Поэтому и оказались в полиции. Хозяин техники даже не успел заявить о пропаже, ему о краже сообщили полицейские, которые приехали, чтобы вернуть снегоуборщик.

Как уточнили в пресс-службе полиции, омичи уже попадались за алогичные преступления. На них завели уголовное дело, по статье за кражу им может грозить до 5 лет лишения свободы.