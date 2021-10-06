Tele2 предлагает омским клиентам больше еды и развлечений

В киноцентре «Вавилон» до 31 октября 2021 года клиенты Tele2 могут воспользоваться скидкой 20% на покупку билетов в кино на сеансы, которые идут с понедельника по четверг. В аквапарке «АкваРио» клиентам оператора до 31 октября доступна скидка 25% на все услуги, кроме льготных тарифов и абонементов.

Также клиенты Tele2 получат скидку 30% в картодроме «Картинг#1». Акция действует до 31 декабря на все развлечения, за исключением участия в гонках и обучения. В парке Aktiv Park абонентам предлагают скидку 30% на роллердром. Акция актуальна до 31 декабря и распространяется на все услуги, кроме покупки абонементов и оплату обучения.

Еще одно выгодное предложение действует до 31 октября в пиццериях «Додо Пицца», где абонентам оператора доступна скидка 30% на большую пиццу. Предложение действительно в пиццериях, а также на доставку и самовывоз.

Активировать акции и узнать подробные условия предложений можно на странице программы лояльности «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и саморазвития.