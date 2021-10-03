Появилось видео, как полицейская собака чуть не укусила хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина

Анекдотичное повреждение мог получить на предматчевой раскатке хоккеист "Авангарда" Иван Телегин. Судя по всему, форвард оказался большим любителем собак. Потому что во время предматчевой раскатки он попытался погладить большую немецкую овчарку. Видимо, пес был с одним из сотрудников полиции, которые охраняли порядок во время матча. Он с интересом наблюдал за передвижением шайбы по льду и даже встал на задние лапы у бортика.

Видео забавного момента появилось в сети. Проезжая мимо собаки, Иван Телегин решил погладить забавную овчарку. Хоккеист потянул руку, как вдруг пес сделал характерное движение зубами. Ошарашенный форвард "ястребов" в испуге одернул руку. А персонал арены, наблюдавший всю эту картину, не смог сдержать смеха. Если бы пес укусил игрока, это была бы, пожалуй, самая нелепая травма в истории КХЛ.