Омского замминистра, обвиняемую во взятке, отправили в отставку лишь через 5 месяцев после ареста

Марина Степанова не проработала в должности замминистра и года.

Стало известно об отставке замминистра энергетики и ЖКХ Марины Степановой. Такое решение приняли на заседании омского правительства. В данный момент чиновница находится в СИЗО по подозрению в коррупции.

- Марина Степанова написала заявление и уволилась по собственному желанию. С 1 октября 2021 года она больше не является сотрудником Минэнерго Омской области, - рассказали подробности в пресс-службе министерства.

Отметим, что в Омск Марина Степанова переехала в 2019 году, чтобы возглавить фонд капремонта. Карьера пошла в гору, и уже в феврале 2021 года она получила должность замминистра. Однако уже через 2 месяца у силовиков возникли претензии к Степановой. Выяснилось, что она замешана в коррупции.

Сейчас на нее возбуждено уголовное дело по подозрению в коммерческом подкупе на сумму 191 тысяча рублей и получении взятки в размере более 2 миллионов рублей от директора ООО «Консультационно-депозитарный центр». Следствие считает, что квартиру в центре Омска арестованной чиновнице Степановой и учебу ее сожителя оплачивала бизнесмен, давшая взятку