Интерпол ищет омичку за связь с террористами

Ориентировка Интерпола.

Уроженку Омской области объявили в международный розыск. 33-летнюю Луизу Евлоеву, родившуюся в Большереченском районе, ищет Интерпол. Ориентировка на сибирячку появилась на сайте ведомства. Евлоева помечена как опасный преступник. Ее подозревают в связи с террористами. Других подробностей силовики не сообщают, поэтому неизвестно, при каких обстоятельствах Луиза Евлоева исчезла из их поля зрения. Вероятно, она находится уже за пределами России, раз к делу подключился Интерпол.

На вид омичке 30-35 лет, рост 170 сантиметров. Восточная внешность: темные волосы и карие глаза. Есть фотография, на которой женщина носит хиджаб. Розыск Луизы Евлоевой за связь с террористами продолжается.