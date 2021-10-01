Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области выявили факты внесения недостоверной информации в ФГИС «Меркурий»

Так, 5 сентября уполномоченным лицом Родовой общины коренных народов севера «Ойчири» (Амурская область, г. Благовещенск) в журнал входной продукии было добавлено 244 кг творога с м.д.ж. 9% с фасовкой по 1 кг (дата выработки 5 сентября, годен до 19 сентября), в качестве производителя которого был указан ООО «Маслосыркомбинат «Тюкалинский» (Омская область, Тюкалинский район).

При анализе журнала вырабатываемой продукции ООО «Маслосыркомбинат «Тюкалинский» установлено, что на предприятии не производится творог с фасовкой по 1 кг, а в указанную дату предприятием было выработано 400 кг творога с м.д.ж. 9% со сроком годности производителя до 16 сентября.

Из этой партии 300 кг продукции было реализовано хлебопекарному предприятию ОАО «Хлебодар» (Омская область) и на данный момент находится на остатках в журнале продукции.

Учитывая изложенное, за внесение недостоверной информации в ФГИС «Меркурий» реквизиты доступа в Ветис. Паспорт уполномоченному лицу Родовой общины коренных народов севера «Ойчири» аннулированы.

А 9 сентября 2021 г. уполномоченным лицом ООО «Добрыня» (Воронежская область, г. Воронеж) на площадке ООО «Торг-Сибирь» (Омская область, г. Омск) в журнал входной продукции добавлено 270 кг масла сладко-сливочного несоленого «Крестьянского» 72,5 %. На запрос владельцу площадки о подтверждении осуществления деятельности ООО «Добрыня» Управлением получен ответ, что данная организация на площадке ООО «Торг-Сибирь» деятельность не осуществляла.

За внесение недостоверной информации в ФГИС «Меркурий» реквизиты доступа в Ветис.Паспорт уполномоченному лицу ООО «Добрыня» аннулированы, связь хозяйствующего лица ООО «Добрыня» с площадкой ООО «Торг-Сибирь» разорвана.

Таким образом, Управлением Россельхознадзора по Омской области пресечен ввод в оборот более 500 кг молочной продукции неизвестного происхождения.