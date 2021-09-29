Обучающий семинар «Цифровизация системы содействия трудоустройству выпускников»

Заместитель директора Центра профориентации и трудоустройства Татьяна Юрьевна Степанова представила новые цифровые инструменты для организации работы в рамках содействия трудоустройству выпускников. Ознакомила участников семинара с методикой работы в цифровой карьерной среде «Факультетус» . Представила возможности карьерного сайта Superjob такие, как: индивидуальные письменные консультации по вопросам поиска работы и подборке интересных вакансий и стажировок по специальности, индивидуальным письменным анализом резюме, размещенного на портале Superjob и другими возможностями карьерного сайта.

Участники семинара рассмотрели вопросы организации и проведения бесплатных онлайн-вебинаров: «Резюме как VIP-пропуск на собеседование», «Успешное собеседование», «Советы для начала успешной карьеры», «Студенческий тайм-менеджмент, или как все успевать» с получением сертификатов; новые методики проведения онлайн - встреч с работодателями, онлайн - экскурсий на предприятия, мастер – классов и других мероприятий, организованных на основе использования современных цифровых технологий.

Заведующая отделением оценки профкомпетентности и профессиональной адаптации БУ «Областной центр профориентации» Наталья Викторовна Авдеева ознакомила участников с новыми цифровыми технологиями взаимодействия с Центром развития карьеры, организованным на базе БУ «Областной центр профориентации». Основная цель создания данного центра – комплексное психолого-профориентационное сопровождение граждан, в том числе выпускников, в процессе профессионального становления.

Особое внимание было уделено вопросам реализации проекта «Конкурс-аукцион» для обучающихся выпускных курсов с активным внедрением современных цифровых технологий.

В конце семинара состоялось обсуждение новых решений для построения карьеры выпускников в режиме активного использования цифровых технологий. Были озвучены предложения и пожелания ответственных о форматах проведения мероприятий, содействующих трудоустройству выпускников.