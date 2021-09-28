Студенты Омского строительного колледжа приняли участие в профигре «GeoПрофи»

Декан землеустроительного факультета Ольга Николаевна Долматова и заведующая кафедрой геодезии и дистанционного зондирования Лилия Анатольевна Пронина представили специальность «Прикладная геодезия» и направление подготовки «Геодезия и дистанционное зондирование», реализуемые на землеустроительном факультете Омского ГАУ, рассказали об особенностях приема 2021 года, формах обучения, количестве бюджетных мест и поступлении по договорам о целевом обучении. Ребятам было интересно узнать о практической подготовке и трудоустройстве выпускников землеустроительного факультета аграрного университета.

Ответственный за организацию воспитательной работы на землеустроительном факультете Роман Павлович Горбулин ответил на вопросы будущих абитуриентов о стипендиальном обеспечении.

60 студентов колледжа посетили музей землеустроительного факультета, познакомившись со становлением факультета, раритетными приборами и инструментами.

Обучающиеся, разделившись на 10 команд и получив маршрутные листы для ориентирования в порядке прохождения заданий, приняли участие в профигре «GeoПрофи», подготовленной Советом обучающихся землеустроительного факультета. Для участков команд работало 5 станций: «Измерительная», «Фотограмметрическая», «Площадная», «Тахеометрическая», «Ребусная». Команды научились выполнять измерения современными геодезическими приборами и инструментами, такими как электронный тахеометр Trimble M3, лазерный дальномер и электронный планиметр.

Применив базовые знания по геодезии, полученные в колледже, и обратившись к студентам-адаптерам землеустроительного факультета, участники смогли успешно пройти все задания.

Подведение итогов профигры стало радостным событием для команд-конкурсантов. Громко аплодируя друг другу, студенты колледжа получили дипломы участников, сладкие призы, информационные буклеты о землеустроительном факультете, заполнили анкеты обратной связи, а также были приглашены на конкурс профмастерства среди СПО, который состоится в октябре 2021 года.