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Общество27 сентября 2021 8:43

Выпускник Омского ГАУ Александр Кондеев стал победителем конкурса «Лидеры России»

Названы имена победителей трека «Информационные технологии» четвёртого сезона конкурса «Лидеры России». Среди них два участника из Омска.
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Александр Кондеев - выпускник экономического факультета Омского ГАУ, окончил университет в 2013 году. С 2014 года живет и работает в Москве.

Победители трека смогут поработать с наставником из числа лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России, а также станут участниками суперфинала конкурса, который пройдет в 2022 году.

«Самая большая эмоция, которую я испытываю — это благодарность за такое мероприятие, за тех людей, с которыми я встретился. Было много душевных разговоров, больших профессионалов своего дела. Мне много чему можно поучиться. Самое главное, что получил на конкурсе «Лидеры России» — это люди, контакты, наставники. Не только те наставники, которых предлагают организаторы, но и обычные участники, которые учили, помогали. Был интересный образовательный день. Мне понравились лекции», – рассказал Александр Кондеев.

Все финалисты получили возможность бесплатно пройти образовательные программы от партнёров конкурса – программу повышения квалификации «Реализация проектов цифровой трансформации» Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХиГС, программу профессиональной переподготовки антикризисных лидеров и команд цифровой экономики Университета 2035, образовательную программу «Организация работы с данными в компании» Университета Иннополис.