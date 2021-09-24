Волонтеры Омского ГАУ приняли участие во Всероссийской акции «Зеленая Россия»

Студенты Омского ГАУ Ольга Ефремова (ФВМ), Вера Киньшакова (АТФ), Иван Авдеенко (АТФ), Борис Короленко (ФТС в АПК) под руководством специалистов бюджетного учреждения «Управление по охране животного мира» провели уборку береговой линии озера Старица, а также мест стоянок отдыхающих из числа неорганизованных туристов.

Ранее наши студенты принимали участие в субботнике на территории геологического памятника природы регионального значения «Берег Черского». В октябре планируется уборка территории памятника природы «Областной дендрологический сад им Г.И. Гензе».

Акция направлена на бережное отношение к окружающей среде, объединение общества, должна пробудить ответственность в каждом.

Участие в таких акциях в очередной раз доказывает, что студенты Омского ГАУ готовы сделать многое, чтобы наши особо охраняемые природные территории были самыми красивым и ухоженными.