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Общество24 сентября 2021 12:11

Волонтеры Омского ГАУ приняли участие во Всероссийской акции «Зеленая Россия»

21 сентября в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия» на территории государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Пойма Любинская» прошли мероприятия по очистке прибрежной территории от бытового мусора.
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Студенты Омского ГАУ Ольга Ефремова (ФВМ), Вера Киньшакова (АТФ), Иван Авдеенко (АТФ), Борис Короленко (ФТС в АПК) под руководством специалистов бюджетного учреждения «Управление по охране животного мира» провели уборку береговой линии озера Старица, а также мест стоянок отдыхающих из числа неорганизованных туристов.

Ранее наши студенты принимали участие в субботнике на территории геологического памятника природы регионального значения «Берег Черского». В октябре планируется уборка территории памятника природы «Областной дендрологический сад им Г.И. Гензе».

Акция направлена на бережное отношение к окружающей среде, объединение общества, должна пробудить ответственность в каждом.

Участие в таких акциях в очередной раз доказывает, что студенты Омского ГАУ готовы сделать многое, чтобы наши особо охраняемые природные территории были самыми красивым и ухоженными.