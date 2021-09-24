Спартакиада первокурсников аграрного университета

В беге на 100 метров среди девушек не было равных представителям факультета ветеринарной медицины: 1 место - Ушакова Татьяна, 2 место - Коробченко Юлия и 3 место - Сорокина Полина.

Среди юношей на дистанции 100 метров победу одержал также студент факультета ветеринарной медицины Кириллов Иван, 2 место - Зыков Анатолий (ФАПЭПиВ), 3 место - Бородин Сергей (ФАПЭПиВ).

Девушки также соревновались на дистанции 400 метров, места распределились следующим образом: 1 место - Усенова Алина (ФВМ), 2 место - Шмакова Маргарита (УКАБ), 3 место - Березикова Юлия (ФТС в АПК).

Парни соревновались на дистанции 800 метров, по итогам: 1 место - Худин Вениамин (ФАПЭПиВ), 2 место - Белоконь Василий (ФТС в АПК) и 3 место - Крункель Илья (ЗУФ).

Самыми зрелищными и продолжительными стали игры по волейболу. Борьба развернулась серьезная. В упорной борьбе с волейболистами могли соперничать лишь их группы поддержки: каждый факультет старался перекричать другой и, как следствие, поддержать свою команду. Особенно стоит отметить факультеты технического сервиса в АПК и агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования. Стихотворные кричалки были слышны даже на верхних этажах общежитий!

По итогам игр 3 место заняли первокурсники ФВМ, 2 место - ЗУФ, а победителями стала дружная команда ФАПЭПиВ.

В играх по мини-футболу 1 место занял факультет ТС в АПК, 2 место - УКАБ, 3 место - агротехнологический факультет.

По стритболу призовые места распределили между собой: ЗУФ - 3 место, ФАПЭПиВ - 2 место и УКАБ - 1 место.

Надеемся, наши первокурсники не остановятся на достигнутом результате и будут развивать свои таланты в спортивных секциях!

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