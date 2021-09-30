Недостроенный отель Hilton в Омске выставили на торги

В этом здании планировали открыть гостиницу мирового уровня, но не получилось. Фото: «Яндекс. панорамы»

Это 10-этажное здание возле телецентра начали возводить еще в 2007 году. Но из-за экономического кризиса компания «Трест-5», проводившая работы, обанкротилась. Недострой достался московской организации «Л-Финанс», которая планировала преобразить его в гостиницу мирового уровня – Double Tree by Hilton 4*.

В 2019 году проект был назван приоритетным в развитии региона. Ход строительства находился на контроле у губернатора.

Но работы так и не начались. От идеи создания отеля, скорее всего, придется отказаться. Сейчас почти полностью построенное здание надеются продать хоть в каком-то виде. Цена объекта – 110 млн рублей. В объявлении, размещенном на Avito, говорится, что это помещения свободного назначения:

– Коммуникации заведены из расчета строительства отеля уровня 5 звезд с бассейном/spa, рестораном и лаунджем на крыше, – написано там.