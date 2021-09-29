В депобразования начали проверку после статьи про грязь в омском садике

Такие неожиданные гости пришли накануне в омский садик.

Напомним, «КП-Омск» писала про инцидент, случившийся омском Центре развития ребенка – детском саду № 55. По утверждению родителей, которые привели детей в садик к 7 утра, на месте не было ни воспитателя их группы, ни старшего воспитателя, ни даже директора. Двери в группу им открыла техничка. При этом дети оставались предоставлены сами себе почти час. Старший воспитатель появилась на месте только в 7.50, воспитатель группы – в 8.10, директор – в 11-м часу утра.

В доказательство происходящего они сняли видео, на котором действительно видно, что малыши сидят в группе совершенно одни. Кроме того, родители пожаловались на грязь в группе: вся мебель и даже игрушки были покрыты толстым слоем пыли.

По запросу «Комсомолки» в омском департаменте образования прокомментировали эту ситуацию:

– По фактам, указанным в жалобе, с руководителя детского сада была взята объяснительная, из которой следует, что в учреждении имеются 7 открытых вакансий воспитателей. Администрацией учреждения предпринимаются необходимые меры по закрытию вакансий. Факт, что дети оставались одни в группе, не подтвердился. Дети были под присмотром старшего воспитателя. Также руководителем усилен контроль за санитарным состоянием помещений в детском саду. По данным фактам департаментом образования организована проверка в учреждении.