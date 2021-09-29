Омич лишился глаза из-за встреч с возлюбленной

Врачи провели операцию, но не смогли спасти глаз пострадавшего. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию обратились омские врачи, к которым в тяжелом состоянии поступил 30-летний омич инвалид 3-й группы с травмами головы. Они оказались настолько серьезными, что мужчине сделали операцию, но он все равно лишился одного глаза.

В ходе расследования выяснилось, что накануне омич в Советском районе встретился с 20-летней девушкой возле кинотеатра. Влюбленные провели вместе немного времени, а потом к ним присоединился 25-летний брат девушки и еще двое приятелей. Вместе компания отправилась на берег Иртыша, где продолжила вечер с алкоголем. У брата девушки и ее возлюбленного завязался конфликт. Родственник оказался недоволен встречами сестры с омичом, поэтому избил его и забрал наличные 2 300 рублей.

Как рассказали в полиции, задержать подозреваемого удалось в квартире, где он проживал. На допросе парень объяснил, что преступление совершил под влиянием алкоголя, а деньги потратил на выпивку. Вред здоровью пострадавшего классифицировали как тяжелый. Поэтому на омича завели уголовное дело по статье «Разбой». Его решением суда заключили под стражу, а максимальное наказание, которое он может получить, 15 лет лишения свободы.