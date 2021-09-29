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Общество29 сентября 2021 12:07

Омича через суд обязали убрать рекламу с памятника культуры

Рекламные вывески висели на старинном особняке в центре Омска
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В центре Омска незаконную рекламу сняли с исторического памятника.

В центре Омска незаконную рекламу сняли с исторического памятника.

Предметом судебных споров между Минкультом и омским предпринимателем стали рекламные вывески на старом доме рядом с остановкой «Рабиновича» Там на жилом особняке конце 19 века, который является объектом культурного наследия, предприниматель незаконно разместил несколько баннеров. Суд встал на сторону Минкульта и обязал рекламу убрать, но ее владелец делать этого не спешил.

Контроль за исполнением решения суда поручили омским судебным приставам. Они связались с предпринимателем и объяснили, что в случае задержки исполнения решения суда, он должен будет заплатить исполнительский сбор. Чтобы этого избежать, предприниматель убрал всю незаконную рекламу, а также крепления для баннеров.