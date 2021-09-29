Омичи стали на 24% чаще покупать элитные машины

Многим омичам придется заплатить повышенные налоги за сою машину. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Приближается время уплаты налогов. В омской налоговой подсчитали, сколько налогов на транспорт должны заплатить горожане в этом году и пришли к выводу, что количество элитных автомобилей в городе увеличилось. К этой категории, как отмечают в ведомстве, относятся автомобили стоимостью более 3 миллионов, на них начисляется повышенный налог. В этом году таких машин в Омске насчитали 1 792, а это на 24% больше, чем в прошлом.

Из них 551 принадлежит юридическим лицам. В казну они заплатят 12,9 миллионов налогов, это на 6,5% больше, чем в пандемийный год.

А 1 241 автомобиль зарегистрирован на граждан. В налоговую за них заплатят 24,6 миллионов. Это на 34% больше по сравнению с прошлым годом.

Максимальную сумму налогов в 2020 году заплатил владелец Mercedes-Benz G65 AMG, 170 100 рублей, а также организация, которой принадлежит PORSCHE CAYENNE TURBO S, за эту машину отдали 153 819 рублей.